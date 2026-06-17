Генсек НАТО оценил перспективы возобновления диалога с Россией

Возобновление диалога с Россией обсуждается в первую очередь в Евросоюзе, однако этот вопрос на уровне НАТО пока не поднимался. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, чьи слова приводит The Guardian.

По его словам, открытие каналов связи с Россией, «безусловно, обсуждается среди союзников» — в первую очередь в ЕС.

«Сейчас в ЕС разворачивается серьезная дискуссия на эту тему, и, конечно же, мы следим за ней и будем оказывать поддержку везде, где это возможно», — заявил Рютте.

12 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. Также газета Corriere della Sera писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть Стубба на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.

11 июня послы Британии, Германии и Франции, которые в тот же день встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. Тогда же Bloomberg писал, что европейские лидеры рассчитывают получить поддержку президента США Дональда Трампа для начала переговоров с Россией.

Ранее Зеленский захотел «заставить» Путина участвовать в переговорах.