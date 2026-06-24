В МИД России высказались по поводу возможности новых контактов Лаврова и Рубио

Контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с госсекретарем США Марко Рубио будут продолжены, в этом нет никаких сомнений. Об этом сообщил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, переговоры в формате телефонного контакта могут быть организованы достаточно оперативно.

«Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации [президента США Дональда] Трампа у власти. Были и очные встречи. Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент», — подчеркнул Рябков.

19 июня Сергей Лавров заявил, что Москва удивлена словами государственного секретаря Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не могут быть посредником по Украине, поскольку оказывают поддержку Украине.

До этого советник президента РФ Владимира Путина Антон Кобяков высказал мнение, что Вашингтон пытается выйти из переговоров по Украине, так как США стал понятен исход спецоперации.

Ранее глава МИД Украины обсудил с Рубио «пути продвижения мирного процесса».