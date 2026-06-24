Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД России высказались по поводу возможности новых контактов Лаврова и Рубио

Рябков: контакты Лаврова и Рубио будут продолжены
Kevin Lamarque/Reuters

Контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с госсекретарем США Марко Рубио будут продолжены, в этом нет никаких сомнений. Об этом сообщил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, переговоры в формате телефонного контакта могут быть организованы достаточно оперативно.

«Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации [президента США Дональда] Трампа у власти. Были и очные встречи. Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент», — подчеркнул Рябков.

19 июня Сергей Лавров заявил, что Москва удивлена словами государственного секретаря Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не могут быть посредником по Украине, поскольку оказывают поддержку Украине.

До этого советник президента РФ Владимира Путина Антон Кобяков высказал мнение, что Вашингтон пытается выйти из переговоров по Украине, так как США стал понятен исход спецоперации.

Ранее глава МИД Украины обсудил с Рубио «пути продвижения мирного процесса».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!