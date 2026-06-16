Глава МИД Украины обсудил с Рубио «пути продвижения мирного процесса»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях саммита «Большой семерки» обсудил с госсекретарем США пути продвижения мирного процесса. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы обсудили пути продвижения мирного процесса. Я поделился мнением Украины о шагах, необходимых для того, чтобы, наконец, усадить Путина за стол переговоров», — написал Сибига.

Он также заявил, что проинформировал Рубио о неких «недавних успехах Украины на поле боя», а также долгосрочных санкциях против России. Министр заявил, что видит растущий импульс к миру через силу, и Киев полагается на «твердое руководство и участие США».

До этого издание Politico написало, что европейские чиновники опасаются попытки президента США Дональда Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

Ранее Макрон заявил о планах убедить Трампа поддерживать Украину и давить на Россию.