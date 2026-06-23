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Политика

В Германии призвали страны ЕС «сосредоточиться на себе» для сохранения НАТО

Присториус: ради сохранения союза с США НАТО должно стать более европейским
Global Look Press

НАТО должно пройти «европеизацию» для сохранения союза с США. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе выступления на Дне промышленности в Берлине, передает РИА Новости.

«Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», — сказал глава ведомства.

Писториус добавил, что европейские страны должны «сосредоточиться на себе», добившись большего суверенитета во всех сферах.

18 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что НАТО слишком долго был «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Министр уточнил, что альянс фактически возьмет на себя ведущую роль в обычной европейской обороне.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ждет крупнейшая трансформация за всю его историю. В связи с этим Европе предстоят «огромные усилия», отметил генсек.

Ранее на Западе рассказали, как Рютте стал генсеком НАТО.

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