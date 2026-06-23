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Политика

Захарова объяснила отсутствие Небензи на заседании ООН

Захарова: Евстигнеева заменила Небензю в Совбезе ООН из-за его отпуска
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала газете «Взгляд», почему постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отсутствовал на заседании организации.

По ее словам, Небензя сейчас находится в отпуске. Поэтому зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя».

Накануне Евстигнеева заявила, что Россия отвергает обвинения в причастности к предполагаемой атаке на Киево‑Печерскую лавру.

Она назвала данные, представленные Киевом о якобы использовании дрона «Герань» против святыни, очередной «пропагандистской акцией».

15 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора лавры. В российском Минобороны позже утверждали, что повреждение могло быть вызвано ракетой зенитного комплекса Patriot, поставленного США украинским военным, и предположили, что причиной неисправности могла стать ракета с истекшим сроком годности.

Ранее Володин прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре.

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