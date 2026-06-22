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Политика

Россия отвергла обвинения о связи с атакой на Киево-Печерскую лавру

Постпредство России при ООН: Киево-Печерская лавра пострадала из-за ПВО Украины
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Россия отвергает обвинения в причастности к предполагаемой атаке на Киево‑Печерскую лавру. Об этом заявила заместитель постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева, пишет РИА Новости.

«Категорически не признаем никаких обвинений в наш адрес», — заявила Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.

Она назвала данные, представленные Киевом о якобы использовании дрона «Герань» против святыни, очередной «пропагандистской акцией».

15 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора лавры. В российском Минобороны позже утверждали, что повреждение могло быть вызвано ракетой зенитного комплекса Patriot, поставленного США украинским военным, и предположили, что причиной неисправности могла стать ракета с истекшим сроком годности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом отмечала, что обвинения в адрес Москвы используются, чтобы обосновать дополнительные поставки вооружений Киеву и усиление санкционного давления на Россию.

Ранее Володин прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре.

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