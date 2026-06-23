Экс-премьер Израиля признал контрабанду десятков тысяч терминалов Starlink в Иран

Экс-премьер Израиля Беннет признал контрабанду Starlink в Иран для протестующих

Израиль осуществлял приобретение и контрабандный ввоз в Иран терминалов Starlink для передачи организаторам антиправительственных акций, заявил бывший премьер еврейского государства Нафтали Беннет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, он инициировал процесс приобретения и контрабанды десятков тысяч терминалов.

Беннет добавил, что нынешнее израильское правительство прекратило эту практику.

В марте сообщалось, что министерство разведки Ирана заявило о конфискации нескольких сотен устройств спутникового интернета Starlink, отправленных в республику США и Израилем.

В феврале газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран порядка 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после завершения протестов и ограничения доступа к сети. По данным издания, это было сделано для того, чтобы помочь противникам иранских властей обходить интернет-блокировки.

Ранее сообщалось, что Иран мог испытать российскую систему против спутников Starlink.