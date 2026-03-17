В Иране конфисковали сотни устройств Starlink

В Иране конфисковали несколько сотен запрещенных устройств Starlink

Министерство разведки Ирана заявило о конфискации нескольких сотен устройств спутникового интернета Starlink, отправленных в республику США и Израилем. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Сотни устройств Starlink, отправленных американо-сионистским врагом, были обнаружены и конфискованы в различных частях страны», — говорится в заявлении.

Агентство напомнило, что владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение.

В феврале газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран порядка 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после завершения протестов и ограничения доступа к сети. По данным издания, это было сделано для того, чтобы помочь противникам иранских властей обходить интернет-блокировки.

Ранее сообщалось, что Иран мог испытать российскую систему против спутников Starlink.