ЛДПР утвердила программу партии на выборы в Госдуму

Делегаты съезда ЛДПР утвердили программу партии, которая ляжет в основу предвыборной кампании на грядущих выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА Новости.

В Подмосковье во вторник проходит 38-й съезд ЛДПР, на котором партийцы утвердили предвыборную программу. Документ получил название «100 дней преобразования России».

Лидер партии Леонид Слуцкий в ходе выступления на съезде отметил, что в эти 100 дней фракция должна запустить решения, которые дадут стране движение к развитию, людям – защиту, а власти – ответственность перед гражданами.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на заседании комиссии 14 человек проголосовали за проведение выборов в три дня, один воздержался.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую предвыборную кампанию самой сложной за последние годы. О том, как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о попытках влияния на выборы в России из-за рубежа.