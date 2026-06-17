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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Стало известно, как Рютте хочет преодолеть разногласия в НАТО

Euronews: Рютте хочет сгладить противоречия в НАТО поездкой в США
Kevin Lamarque/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте 23 июня полетит в США, чтобы сгладить напряженность в отношениях с Вашингтоном в преддверии саммита альянса в Анкаре, который состоится 7-8 июля. Об этом сообщает Euronews.

Издание пишет, что Рютте отправится в Вашингтон с 23 по 25 июня, и визит состоится на фоне подготовки к саммиту НАТО в Анкаре. Ожидается, что Рютте будет говорить в том числе об усилиях европейцев по восстановлению судоходства через Ормузский пролив.

«Как сообщают источники в НАТО, Рютте не теряет надежды преодолеть разногласия, возникшие из-за неприятия Европой американо-израильской военной кампании против Ирана. Наблюдатели считают, что недавнее рамочное соглашение США с Тегераном снизило риск открытого столкновения на июльском саммите президента Трампа и европейских лидеров», — пишет СМИ.

Один из чиновников НАТО рассказал, что после заключения соглашения между США и Ираном позиции альянса «значительно укрепились», и поэтому на саммите Трамп будет в «более комфортном положении».

«Каждый раз, когда ситуация в Иране ухудшалась, это оборачивалось серьёзными проблемами для союзников по НАТО», — добавил источник.

15 июня агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры заявили о готовности направить своих военных для помощи в открытии Ормузского пролива после заключения сделки США и Ирана.

17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита «Большой семерки» (G7) во Франции заявил, что в подходе США к Украине произошел «глубокий сдвиг». В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что на саммите G7 европейцам удалось найти с Трампом общий язык по главным вопросам внешней политики и безопасности.

Ранее Рютте призвал страны НАТО продолжать поддержку Украины.

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