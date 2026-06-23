Путин поручил свести к нулю последствия ударов украинских войск

Президент России Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов украинских войск по российской инфраструктуре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, украинские войска наносят удары по инфраструктуре России, пытаясь повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами.

«Прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал Путин во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.

15 июня Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят критическую для Киева ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). До этого глава РФ отмечал, что российские войска удерживают стратегическое преимущество и никакие удары Вооруженных сил Украины не изменят эту ситуацию.

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