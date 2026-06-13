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Политика

Путин заявил, что ВСУ не помогут никакие удары

Путин: никакие обстрелы и удары БПЛА по РФ уже не помогут ВСУ изменить ситуацию
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российские войска удерживают стратегическое преимущество и никакие удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменят эту ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии, передает РИА Новости.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что продвижение российских войск идет по всем направлениям в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого Путин заявил, что ВСУ, увеличивая количество беспилотников для ударов по России, хотят расколоть российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди граждан РФ. Президент подчеркнул, что у Киева «ничего не получится».

Также Путин заявлял, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Он напомнил, что исторически у страны было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога». Однако, как отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».

Ранее в НАТО сделали неожиданное признание о конфликте с Россией.

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