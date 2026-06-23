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Политика

В Британии рассказали, кто в стране хочет возвращения в ЕС

Guardian: новое поколение избирателей Британии хочет обратно в ЕС
Alberto Pezzali/AP

Новое поколение британских избирателей хочет возвращения страны в Евросоюз. Об этом рассказал эксперт по опросам общественного мнения из Университета Стратклайда Джон Кертис, пишет Guardian.

По его словам, в последние годы в Великобритании значительно выросло число сторонников возвращения страны в ЕС, и общественное мнение изменилось «с 52:48 в пользу отказа от Brexit до примерно 60:40 в пользу возвращения». Причиной этого является демографическая ситуация и появление нового поколения избирателей, уверен эксперт. Кертис отметил, что в 2016 году часть населения Великобритании была еще «слишком молода, чтобы голосовать».

«Если вы посмотрите на взгляды людей, которые не голосовали в 2016 году, независимо от того, были ли они слишком молоды или нет, то их представления о последствиях Brexit, в том числе для экономики, гораздо ближе к взглядам избирателей, проголосовавших за сохранение членства в ЕС, чем к взглядам избирателей, проголосовавших за выход», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что экономические факторы могут побудить избирателей, которые проголосовали за выход страны из ЕС, стать сторонниками возвращения в объединение. Кертис отметил, что избирателей может заставить задуматься «осознание ущерба, нанесенного Brexit». При этом те, кто голосовал за Brexit с целью сокращения миграции в Великобританию, как правило, не изменили своего мнения, подчеркнул он.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что уйдет со своего поста. Он отметил, что будет оставаться на должности, пока правящая Лейбористская партия не изберет нового лидера.

Кандидатом на пост нового премьера СМИ называют бывшего мэра Манчестера Энди Бернема. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что уход Стармера с должности вряд ли окажет влияние на отношения Москвы с Лондоном.

Ранее политолог объяснила, чего ждать России от нового премьера Британии.

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