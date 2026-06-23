В Британии рассказали, кто в стране хочет возвращения в ЕС

Новое поколение британских избирателей хочет возвращения страны в Евросоюз. Об этом рассказал эксперт по опросам общественного мнения из Университета Стратклайда Джон Кертис, пишет Guardian.

По его словам, в последние годы в Великобритании значительно выросло число сторонников возвращения страны в ЕС, и общественное мнение изменилось «с 52:48 в пользу отказа от Brexit до примерно 60:40 в пользу возвращения». Причиной этого является демографическая ситуация и появление нового поколения избирателей, уверен эксперт. Кертис отметил, что в 2016 году часть населения Великобритании была еще «слишком молода, чтобы голосовать».

«Если вы посмотрите на взгляды людей, которые не голосовали в 2016 году, независимо от того, были ли они слишком молоды или нет, то их представления о последствиях Brexit, в том числе для экономики, гораздо ближе к взглядам избирателей, проголосовавших за сохранение членства в ЕС, чем к взглядам избирателей, проголосовавших за выход», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что экономические факторы могут побудить избирателей, которые проголосовали за выход страны из ЕС, стать сторонниками возвращения в объединение. Кертис отметил, что избирателей может заставить задуматься «осознание ущерба, нанесенного Brexit». При этом те, кто голосовал за Brexit с целью сокращения миграции в Великобританию, как правило, не изменили своего мнения, подчеркнул он.

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