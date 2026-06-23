Путин назначил Гаглоева своим советником

Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева своим советником. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником президента Российской Федерации», — говорится в документе.

22 июня Путин провел в Кремле встречу с Гаглоевым. Политики обсудили повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия и перспективы развития двусторонних отношений.

23 июня Гаглоев объявил о сложении полномочий президента Южной Осетии в связи с переходом на работу в администрацию президента России. Он объяснил, что российский лидер в ходе встречи предложил ему занять этот пост и содействовать реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. По словам Гаглоева, он принял это предложение.

Ранее Россия и Южная Осетия подписали договор об углубленной интеграции.