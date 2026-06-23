Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин назначил Гаглоева своим советником

Кремль опубликовал указ Путина о назначении Гаглоева советником президента
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева своим советником. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником президента Российской Федерации», — говорится в документе.

22 июня Путин провел в Кремле встречу с Гаглоевым. Политики обсудили повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия и перспективы развития двусторонних отношений.

23 июня Гаглоев объявил о сложении полномочий президента Южной Осетии в связи с переходом на работу в администрацию президента России. Он объяснил, что российский лидер в ходе встречи предложил ему занять этот пост и содействовать реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. По словам Гаглоева, он принял это предложение.

Ранее Россия и Южная Осетия подписали договор об углубленной интеграции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!