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Политика

Путин провел встречу с президентом Южной Осетии

Путин обсудил с президентом Южной Осетии Гаглоевым развитие отношений
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин и Гаглоев также обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

9 мая Путин и Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между странами. Президент Южной Осетии назвал документ важным этапом в развитии союзнических отношений между Москвой и Цхинвалом и шагом к «воссоединению осетинского народа». Он отметил, что считает большой честью заключение соглашения в такой знаменательный день, и подчеркнул, что отношения двух стран выходят на новый уровень.

Ранее парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового премьера.

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