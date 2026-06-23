«Остается в силе»: Лавров напомнил о рекомендации эвакуировать дипломатов из Киева

Рекомендация эвакуировать иностранных дипломатов из Киева остается актуальной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его словам приводит РИА Новости.

«Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег — и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе», — сказал министр.

В конце мая глава евродипломатии Кая Каласс заявила, что европейские дипломаты не будут эвакуироваться из Киева, несмотря на официальное предупреждение МИД России об ударах по украинской столице. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это шаг говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты.

7 мая МИД России разослал зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Поводом для этого стали угрозы президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ударов по Красной площади 9 мая и ответная реакция Минобороны, которое предупредило, что в таком случае по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия определила цели для ударов по Киеву.