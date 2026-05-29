В Госдуме заявили, что Россия определила цели для ударов по Киеву

Цели для ударов по объектам в Киеве после соответствующего предупреждения МИД России уже определены. Россия будет исходить из военной целесообразности в вопросе об ударе по столице. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Удары могут произойти, конечно, уже определены цели. Какие? Это уже вопрос военной целесообразности, это уже другая история... Это объекты, связанные с военно-промышленным комплексом, с военной инфраструктурой, с ВСУ. Наши бойцы, которые в зоне СВО находятся, они исходят из военной целесообразности, но никак не из того, чтобы нанести ущерб мирному населению », — сказал он.
 
До этого Россия предупредила о подготовке ударов по военным объектам в Киеве и призвала иностранцев покинуть город. ЕС отказался эвакуировать сотрудников посольств. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это шаг говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты.
 
В ночь на 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки на российские гражданские объекты. В ходе операции использовались ракеты «Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», дроны и крылатые ракеты. По данным журналистов, одна из целей находилась в городе Белая Церковь в Киевской области, где был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

 

Ранее в Кремле назвали «самую большую глупость» Европы.

 
