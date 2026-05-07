«Очень и очень серьезно». МИД России призвал иностранных дипломатов покинуть Киев

МИД России разослал зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Поводом для этого стали угрозы Владимира Зеленского о нанесении ударов по Красной площади 9 мая и ответная реакция Минобороны, которое предупредило, что в таком случае по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар. Москва призвала отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью.

Министерство иностранных дел России разослало во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с призывом эвакуировать своих сотрудников из Киева.

В МИД напомнили о недавнем заявлении Минобороны РФ, в котором отмечалось, что в случае попыток срыва объявленного на 8 и 9 мая перемирия с ударами по российской столице в ответ по центру Киева «будет нанесен массированный ракетный удар», от которого Россия ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям. В военном ведомстве посоветовали гражданскому населению украинской столицы, а также сотрудникам иностранных диппредставительств своевременно покинуть город.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению»,

— отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ноте подчеркивается «неотвратимость нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у стран ЕС не получится «замолчать» произнесенные публично угрозы президента Украины Владимира Зеленского.

«Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима», — отметила Захарова.

По ее словам, в этой ситуации Россия не проявляет агрессию, но выступает с позиции неизбежного ответа на нее. Захарова призвала не замалчивать заявление Минобороны РФ и отнестись к нему «очень и очень серьезно».

«Могут пролететь»

Поводом для заявлений МИД и Минобороны РФ стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая.

«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — заявил украинский президент.

Перед этим Россия официально объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как подчеркнули в министерстве обороны, в Москве «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

Прямого согласия или несогласия с предложенным Россией перемирием со стороны Киева поначалу не последовало. Вместо этого Владимир Зеленский заявил, что Украина в ночь на 6 мая объявляет «режим тишины» и «будет действовать зеркально начиная с этого момента». Позицию своего руководителя поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

6 мая издание The Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Украина отвергла предложение России о перемирии на День Победы 8 и 9 мая.

«Мы просто не видим смысла [соблюдать режим перемирия] во время парада», — сказал собеседник издания.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, в свою очередь, заявил, что «россияне нарушили [объявленный Зеленским] режим тишины и совершили ряд атак на Украину». По его словам, эти действия «нивелируют объявленное [Владимиром] Путиным «перемирие» на 9 мая».

В Совете Федерации не нашли в позиции Украины по этому вопросу ничего нового.

«Понятно, что это провокация очередная. Никогда еще за всю историю нашего конфликта с Украиной они не соблюдали перемирия, даже последнее пасхальное перемирие они нарушили 6,5 тысячи раз», — отметил в комментарии для «Ленты.Ру» сенатор Владимир Джабаров.

 
