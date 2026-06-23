Путин: Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех стран

Российская Федерация выступает за равную и неделимую безопасность для всех стран. Об заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА Новости.

По словам главы государства, добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений».У

В начале мая Путин заявлял, что архитектура формирующегося многополярного мира должна строиться по нормам ООН, на принципе равной и неделимой безопасности и учитывать права народов самим определять свою судьбу.

В конце мая президент РФ в телеграмме участникам форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность» заявил, что сегодня важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.

Ранее Лавров назвал главную угрозу международной безопасности.