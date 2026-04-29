Война США и Израиля против Ирана
Глава Пентагона обнародовал масштабные планы США на ядерное оружие

Хегсет: США обновят ядерную триаду и проведут испытания ядерного оружия
Пентагон собирается провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками, чтобы модернизировать ядерную триаду страны. Об этом министр войны США Пит Хегсет заявил на слушаниях в профильном комитете палаты представителей, передает РИА Новости.

«Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными», — пообещал глава Пентагона.

Он напомнил, что поручение «провести модернизацию» ядерной триады давал президент США, а сейчас оно приобрело особую актуальность на фоне попыток Вашингтона лишить Тегеран возможности обзавестись ядерным оружием.

«Мы разработаем дополнительные варианты действий для обеспечения сдерживания и управления эскалацией», — заверил Хегсет.

Его ведомство недавно попросило увеличить бюджет на финансирование ядерного комплекса США в 2027 году. В соответствующем документе говорилось, что эта мера позволит Вашингтону и дальше гарантировать сдерживание стратегических противников и защищать национальные интересы страны.

Ранее бывший сотрудник Госдепа допустил ядерный удар США по одной стране.

 
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
