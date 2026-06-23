Путин заявил о способности России быстро ответить на любые угрозы

Путин: РФ готова оперативно и адекватно ответить на внешние и внутренние угрозы

Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что речь идет как о внешних, так и о внутренних угроза.

Путин также заявил, что сегодня западные страны открыто твердят о том, что они готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. По словам российского лидера, коллективный Запад прибегает к лживым утверждениям о якобы российской военной угрозе для аргументации своей радикальной милитаризации.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО и России. Он считает, что такой сценарий может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.

Ранее Лавров назвал Европу главной угрозой международной безопасности.