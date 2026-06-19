Лавров: столкновение между НАТО и РФ может перерасти в обмен ядерными ударами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» предупредил о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО и России.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — подчеркнул министр.

По словам Лавров, Россия всерьез обеспокоена намерениями Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза.

В мае директор британского агентства электронной разведки (GCHQ) Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «наглом поведении» и отметила, что Москва якобы «наращивает ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы».

Директор добавила, что ее ведомство сосредоточено на противодействии якобы существующим угрозам со стороны России, которые Москва, с точки зрения британцев, «использует» для раскола НАТО и чтобы «посеять раздор» на Западе. Отмечается, что эти угрозы якобы включают в себя кибератаки, саботаж, кампании по «дезинформации», направленные на «дестабилизацию экономики и институтов стран», и так далее.

Ранее в МИД назвали главного провокатора обострения отношений России и Европы.