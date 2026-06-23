В Кремле указали на милитаризацию экономики США

Планы США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия указывают на милитаризацию американской экономики. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эти планы Соединенных Штатов вполне объяснимы после конфликтов в Иране и на Украине.

«Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики», — сказал представитель Кремля.

23 июня президент США сообщил, что американские автомобильные концерны, в частности General Motors и Ford, перепрофилируют свои заводы и начнут выпускать оружие. Это произойдет в рамках экономической кампании властей США по производству вооружений. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают соглашения о выпуске ракет. Они будут выпускать в том числе ракеты Patriot и Tomahawk.

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Газеты.Ru» высказал мнение, что намерение Соединенных Штатов переориентировать автоконцерны на выпуск военной продукции будет крайне сложно воплотить в жизнь и проще было бы построить новые заводы с нуля.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство оружия против баллистики ВС РФ.