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Политика

Ушаков заявил о стремлении Европы продолжать украинский конфликт

Ушаков: европейцы в Эвиане делали все для продолжения конфликта на Украине
Roman Naumov/Global Look Press

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в разговоре с РИА Новости, что европейцы в Эвиане делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта на Украине.

«Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды», — сказал Ушаков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

До этого президент Украины Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупреждал, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее в России допустили новые поставки ATACMS Украине после саммита G7.

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