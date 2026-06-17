В России допустили новые поставки ATACMS Украине после саммита G7

По итогам саммита G7 стало ясно, что западные партнеры Украины подготовили совместную большую эскалацию против России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Судя по утечкам информации, которые появились в западных СМИ, США договорились с европейцами, что американцы начинают более активную поддержку Украины. В обмен на это Европа окажет помощь Соединенным Штатам в Ормузском проливе своими кораблями. Если данная информация правдива и Штаты совместно с ЕС начнут новую волну военной помощи Украине, то это будет большая эскалация», — сказал Кнутов.

По данным эксперта, Соединенные Штаты могут вернуться к поставкам ATACMS, а от европейских союзников Украина сможет получить крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow с дальностью до 500 км (ранее дальность была до 300 км) и ракеты Taurus, которые Германия до этого не поставляла.

«Кроме того, на саммите могли обсуждать передачу лицензий на производство ракет для Patriot (ракеты PAC-3). Поставки включают и сами системы ПВО, и боеприпасы к ним. Уже сейчас заводы для производства PAC-3 строятся в Германии и в Румынии. Это производство может быть расширено, чтобы в больших объемах передавать на Украину», — пояснил эксперт.

Кнутов заключил, что если все эти слухи окажутся правдой, то Украина получит в свое распоряжение не только большое количество дронов, но и дальнобойных ракет, а потому удары по территории России могут стать разрушительнее.

Страны «Большой семерки» намерены увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных систем поражения. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите группы во Франции.

В апреле 2024 года телеканал CNN сообщал, что ракеты ATACMS могли быть тайно включены в пакет помощи Украине на $300 млн. По данным Forbes, всего было две поставки ATACMS Украине — в конце 2023-го и в марте 2024 года. В совокупности они могли включать менее 50 ракет ATACMS.

Ранее в России оценили угрозы Киева о производстве 10 млн дронов.