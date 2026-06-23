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Армия

Трамп: автоконцерны США займутся производством ракет

Трамп сообщил, что автоконцерны США начнут производить оружие
Eugene Hoshiko/AP

Президент Дональд Трамп сообщил, что автоконцерны США начнут выпускать оружие.

По словам главы государства, для этого они перепрофилируют свои заводы. Это произойдет в рамках экономической кампании властей страны по производству оружия. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают соглашения о выпуске ракет.

«Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — заявил Трамп.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что оборонные компании сотрудничают с General Motors и Ford.

Накануне СМИ писали, что Трамп на этой неделе встретится с представителями американских оборонных компаний, чтобы обсудить пути наращивания производства вооружений, в том числе ракет.

Источники рассказали, что американский лидер может призвать участников встречи предпринять дополнительные меры, чтобы быстрее пополнить ракетный арсенал США, который «истощился из-за войны с Ираном».

Ранее Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство оружия против баллистики ВС РФ.

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