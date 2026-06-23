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Политика

В России заявили, что автоконцерны США не смогут производить оружие

Политолог Дудаков: автоконцерны США не смогут перестроиться на выпуск оружия
Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Намерение Соединенных Штатов переориентировать автоконцерны на выпуск военной продукции будет крайне сложно воплотить в жизнь и проще было бы построить новые заводы с нуля, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Сейчас заставить заводы Ford производить ракеты просто нереалистично, учитывая уровень автоматизации и всего остального. Надо это все перестраивать. Я думаю, что это займет гораздо больше времени, чем просто с нуля эти самые заводы построить. Поэтому с этим большие проблемы. Пока что нет никакого четкого плана у Пентагона, как же им нарастить производство вооружений», — отметил он.

Дудаков подчеркнул, что средства на производство военной продукции автоконцернам выделят — однако деньги «далеко не всегда конвертируются в реальные серьезные последствия». Поэтому проблема с истощением арсеналов Соединенных Штатов, как полагает политолог, будет еще «очень долгое время преследовать американскую военную машину и ограничивать ее возможности».

23 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что автоконцерны США, в частности General Motors и Ford, перепрофилируют свои заводы и начнут выпускать оружие. Это произойдет в рамках экономической кампании властей страны по производству вооружений. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают соглашения о выпуске ракет.

По словам Трампа, автоконцерны будут выпускать в том числе Patriot и Tomahawk.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство оружия против баллистики ВС РФ.

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