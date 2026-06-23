Лавров заявил, что Европа лезет со своими оценками переговоров по Украине

Европа буквально «лезет» со своими оценками переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «растаптывая» все «ростки здравого смысла», проявленные Соединенными Штатами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что у России нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев.

16 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Газета Politico сообщала, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией.

Ранее в Финляндии заявили, что ЕС далеко продвинулся в вопросе диалога с Россией.