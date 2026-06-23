Европа буквально «лезет» со своими оценками переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «растаптывая» все «ростки здравого смысла», проявленные Соединенными Штатами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ.
Дипломат подчеркнул, что у России нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев.
16 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.
17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Газета Politico сообщала, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией.
Ранее в Финляндии заявили, что ЕС далеко продвинулся в вопросе диалога с Россией.