Ушаков заявил о понимании Россией и США необходимости возобновления диалога

Ушаков: у России и США есть понимание о необходимости возобновления диалога

У России и Соединенных Штатов есть понимание о необходимости возобновления диалога. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Понимания — они есть, насчет того, что эти контакты нужны», — сказал Ушаков, комментируя вопрос о возобновлении переговоров между Москвой и Вашингтоном.

При этом он заметил, что даты визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву на данный момент не согласованы.

До этого Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России.