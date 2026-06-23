Лантратова анонсировала обмен пленными с Украиной

Лантратова: РФ и Украина в ближайшее время могут провести обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина в ближайшее время планируют провести новый обмен военнопленными и гражданскими лицами. Ее слова передает ТАСС.

Она рассказала, что в ближайшее время проведет встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

«Наша встреча будет происходить в [ходе] обмена военнопленными и гражданским населением», — сказала уполномоченный по правам человека в России.

5 июня состоялась первая рабочая встреча между Лантратовой и Лубинцом. В тот же день стороны конфликта обменялись пленными по формуле «185 на 185».

В мае Россия в ходе обмена вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 украинских солдат. Изначально они прибыли на территорию Белоруссии, после чего отправились в РФ для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее украинский омбудсмен не стал разъяснять объятия при обмене пленных.