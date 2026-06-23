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Политика

«Скандал всея Европы»: Захарова отреагировала на отказ Politico публиковать статью Лаврова

Захарова обвинила Politico в цензуре после отказа публиковать статью Лаврова
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Politico отказаться от публикации статьи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, назвав произошедшее «скандалом всея Европы».

По словам Захаровой, материал находился в редакции издания более суток, после чего его вернули с уведомлением о том, что публиковать статью не будут.

«Это вопиющий акт цензуры», — отметила она.

Представитель МИД заявила, что в центре Евросоюза действует информационная площадка, которая, по ее мнению, декларирует приверженность европейским ценностям, однако на практике демонстрирует цензуру и методы, которые она охарактеризовала как оруэлловские диктаторские практики.

Захарова также добавила, что с 2021 по 2026 год Politico публиковало авторские колонки 70 действующих глав государств, правительств и министров более чем из 30 стран. По ее словам, чаще других этой возможностью пользовались представители Эстонии, Украины, Греции, Литвы и Великобритании. Она добавила, что речь идет о странах, которые, как выразилась представитель МИД, либо недавно вошли в Евросоюз, либо никогда не состояли в нем, либо уже покинули объединение.

Сергей Лавров подготовил статью, посвященную причинам украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. В материале министр заявил, что опыт переговоров с европейскими странами свидетельствует о том, что они использовали переговорный процесс как дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов. Однако Politico Europe отменило публикацию статьи в последний момент.

Ранее норвежский профессор уличил Запад в цензуре относительно событий на Украине.

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