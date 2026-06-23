Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Politico отказаться от публикации статьи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, назвав произошедшее «скандалом всея Европы».

По словам Захаровой, материал находился в редакции издания более суток, после чего его вернули с уведомлением о том, что публиковать статью не будут.

«Это вопиющий акт цензуры», — отметила она.

Представитель МИД заявила, что в центре Евросоюза действует информационная площадка, которая, по ее мнению, декларирует приверженность европейским ценностям, однако на практике демонстрирует цензуру и методы, которые она охарактеризовала как оруэлловские диктаторские практики.

Захарова также добавила, что с 2021 по 2026 год Politico публиковало авторские колонки 70 действующих глав государств, правительств и министров более чем из 30 стран. По ее словам, чаще других этой возможностью пользовались представители Эстонии, Украины, Греции, Литвы и Великобритании. Она добавила, что речь идет о странах, которые, как выразилась представитель МИД, либо недавно вошли в Евросоюз, либо никогда не состояли в нем, либо уже покинули объединение.

Сергей Лавров подготовил статью, посвященную причинам украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. В материале министр заявил, что опыт переговоров с европейскими странами свидетельствует о том, что они использовали переговорный процесс как дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов. Однако Politico Europe отменило публикацию статьи в последний момент.

Ранее норвежский профессор уличил Запад в цензуре относительно событий на Украине.