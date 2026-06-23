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Политика

В Лондоне раздражены одним решением ЕС после отставки Стармера

FT: Лондон раздражен решением ЕС отложить саммит с Великобританией
Alberto Pezzali/AP

Лондон раздражен решением Европейского союза отложить проведение саммита с Великобританией на фоне отставки премьер-министра королевства Кира Стармера. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Накануне председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что саммит ЕС — Великобритания перенесен на 22 июля, чтобы дать Брюсселю возможность провести переговоры с преемником Стармера.

«Это решение вызвало удивление и раздражение в правительстве Стармера», — говорится в публикации.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

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