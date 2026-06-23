В Лондоне раздражены одним решением ЕС после отставки Стармера

Лондон раздражен решением Европейского союза отложить проведение саммита с Великобританией на фоне отставки премьер-министра королевства Кира Стармера. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Накануне председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что саммит ЕС — Великобритания перенесен на 22 июля, чтобы дать Брюсселю возможность провести переговоры с преемником Стармера.

«Это решение вызвало удивление и раздражение в правительстве Стармера», — говорится в публикации.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Ранее политолог объяснила, чего ждать России от нового премьера Британии.