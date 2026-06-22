Саммит ЕС — Великобритания перенесли из-за отставки Стармера

Саммит ЕС — Великобритания перенесен из-за ухода британского премьер-министра Кира Стармера в отставку. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции, передает Politico.

«Сейчас, конечно же, нам придется его перенести... Я надеюсь, что его преемник будет продолжать работу по курсу перезагрузки отношений ЕС и Великобритании», — сказал глава совета.

Мероприятие должно было пройти 22 июля. В ходе саммита стороны планировали обсудить вопросы сотрудничества.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост главы британского правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

Ранее политолог объяснила, чего ждать России от нового премьера Британии.