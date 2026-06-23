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Политика

Политолог заявил о попытках Британии спровоцировать Россию на «большую войну»

Политолог Крайнер: Британия провоцирует Россию ради развязывания большой войны
Kin Cheung/AP

Власти Великобритании стремятся развязать большую войну через провокации против России, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России», — заявил Крайнер.

По его словам, Соединенное Королевство открыто проявляет агрессию в отношении России. Лондон не скрывает своих действий, поскольку хочет спровоцировать Москву на ответ, указал он.

При этом в Соединенных Штатах это видят, и им нужно решить, на чьей они стороне, сказал политолог.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России могут спровоцировать удар по Европе. По его мнению, при таком сценарии Запад ввяжется в неконтролируемую эскалацию, которая даже может привести к применению ядерного оружия.

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.

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