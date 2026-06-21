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Политика

В Госдуме объяснили, почему США не выполнили договоренности Анкориджа

Депутат Чепа: США не выполнили договоренности Анкориджа из-за давления ЕС
Владимир Трефилов/РИА Новости

Соединенные Штаты не смогли выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности из-за давления Евросоюза. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru.

Он выразил надежду, что консультации Москвы и Вашингтона продолжатся, а попытки вернутся к договоренностям «будут обязательно». По словам депутата, со стороны Европы оказывается огромное давление на президента США.

Чепа подчеркнул, что сейчас акцент будет делаться на позициях ВС РФ на фронте, поскольку переговорный процесс будет зависеть от успехов армии. В то же время политик заметил, что сотрудничество России и США по определенным вопросам может продолжиться.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России.

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