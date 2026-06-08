Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В США заявили о «большой ошибке» Европы

Паздер: союзники США по НАТО допустили большую ошибку, не оказав помощь с Ираном
Global Look Press

Европейские союзники США по НАТО совершили «большую ошибку» и разочаровали американского лидера Дональда Трампа, когда отказались помогать в операции против Ирана. Такое мнение выразил постпред США при ЕС Эндрю Паздер в интервью телеканалу Euronews.

По мнению Паздера, Европа была обязана помочь Вашингтону, поскольку Белый дом на протяжении долгого времени защищал европейский континент и спонсировал военные базы.

«Я знаю, что он (президент США. — Прим. Ред.) очень разочарован», — сказал постпред.

10 апреля американский лидер на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников, выразив недовольство их позицией по ситуации вокруг Ирана. По словам источников издания Politico, Трамп дал понять, что НАТО провалило испытание, и теперь у него нет никаких ожиданий. Президент США подчеркивал, что ничего не просил у европейских союзников, хотя они получают от Ормузского пролива гораздо больше выгоды, чем Соединенные Штаты.

Также Трамп называл европейские страны союзниками, которые «показали свое истинное лицо» во время войны в Иране. На их фоне он выгодно выделил Израиль, отметив, что он «сражается жестко и знает, как побеждать».

Ранее стало известно, как Трамп ответит Европе на отказ помогать с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!