«Всерьез готовится к войне с Россией» Почему Рютте заговорил о НАТО 3.0?

НАТО ждет крупнейшая трансформация и начало новой эпохи в истории альянса, объявил генсек организации Марк Рютте. Что стоит за этим высказыванием, какие изменения ждут НАТО и при чем тут Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Зачем нужно НАТО 3.0

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о масштабных изменениях в альянсе. По его словам, объединение «проходит через колоссальную, возможно, самую большую трансформацию в своей истории».

«Мы должны построить НАТО 3.0», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов.

Так Рютте ответил на реплику главы Пентагона Пита Хегсета о намерении США продолжить вывод своих сил из Европы. При этом отметим: предстоящая модернизация НАТО и частичный вывод американского контингента — вещи мало коррелирующие. Это все равно что связывать зеленое и круглое.

Есть все основания полагать, что до Рютте был доведен план — или его основные пункты — модернизации Североатлантического альянса, разработанный как раз в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа и под его личным руководством .

У главы Белого дома уже давно чесались руки подвергнуть НАТО серьезным реформам, но последней каплей стали события внутри альянса, связанные с войной с Ираном.

Тогда одни государства — участники НАТО проигнорировал призывы Трампа оказать помощь Вашингтону, другие — выступили со своим мнением, отличным от мнения президента США, третьи — закрыли свое воздушное пространство для пролета американских самолетов, а четвертые — отказали ВМС США в использовании своих военно-морских баз и портов и пр. Иными словами, во весь рост встал вопрос: а НАТО после всего этого вообще представляет собой военный блок? Или же это абсолютно аморфное образование, не способное к конкретным действиям любого характера?

Поэтому для доведения альянса до состояния немедленной готовности под руководством США (и никак иначе) вступить в войну на европейском театре военных действий и прозвучал призыв к построению НАТО 3.0.

До Рютте, скорее всего, доведели конкретный план, как это будет происходить по срокам и этапам. А европейским государствам НАТО — и лично генсеку, который наверняка слушал министра обороны США, стоя по стойке «смирно», — в этих трансформациях отведена роль отнюдь не лидеров и инициаторов изменений, а только исполнителей воли и планов Дональда Трампа.

Jonathan Ernst/Reuters

Что будут менять?

Суть изменений, по всей видимости, будет заключаться в следующем. Для начала в НАТО будет восстановлена и укреплена вертикаль исполнительной власти или единоначалие — последнее слово в любом случае останется за США. Скорее всего, в альянсе будет пересмотрен принцип принятия решений на основе консенсуса: ряд стран может получить право решающего голоса, а некоторым государствам предоставят только голос совещательный. И в самом деле — ведь это же полная ерунда, когда какая-нибудь прибалтийская страна, вооруженные силы которой могут при отправке на войну застрять в лифте, сегодня может заблокировать или оспорить решение Белого дома.

Вооруженным силам большинства европейских государств НАТО предстоит на основе указаний из США резко увеличить свой боевой и численный состав, отказаться от контрактного принципа комплектования национальных армий и перейти к призыву.

Те игрушечные армии, которыми располагают сегодня большинство стран альянса, пригодны разве что для избиения стран третьего мира, но никак не для продолжительной войны высокой интенсивности с высокотехнологичным и многочисленным противником — о чем Хегсет недвусмысленно заявил Рютте.

Никуда не годятся и мобилизационные резервы, а также созданные запасы материальных средств (боеприпасов, управляемых ракет, горючего, продовольствия, снаряжения), которые имеются в европейских армиях — а если точнее, то и не имеются вовсе. Противовоздушная и противоракетная обороны в Европе не соответствуют требованиям современной войны. Существенные претензии есть и к оперативному оборудованию предстоящего театра военных действий.

Скорее всего, все это и было высказано Рютте с выводом — Европа не готова к войне с противником, обладающим примерно равными боевыми и оперативными возможностями.

Для России же главный вывод заключается в следующем. Как известно, военные блоки создаются и модернизируются с единственной целью — немедленно вступить в войну. Если НАТО ждет масштабная модернизация и подготовка к войне XXI века, то ответ на вопрос, с кем именно будет это вооруженное противоборство, очевиден без каких-либо подсказок.

НАТО всерьез приступает к подготовке к войне с Россией , и отечественная общенациональная задача в этом случае — поддерживать вооруженные силы страны на таком уровне боеспособности и боевой готовности, чтобы подобные идеи не возникали у вероятных противников даже на уровне замыслов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).