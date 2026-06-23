Трамп после отставки Стармера заявил, что тот сам себе навредил

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение британского премьера Кира Стармера подать в отставку.

Американский лидер назвал главу правительства Соединенного Королевства «милым мужчиной».

«Однако энергетика и иммиграция, знаете, он (Стармер. — «Газета.Ru») всерьез себе навредил», — сказал Трамп.

Лидер пояснил, что миграционная политика премьер-министра создала проблемы с преступностью. Трамп рассказал, что призывал британского политика добывать нефть в Северном море, а не устанавливать ветряные электростанции и приобретать энергоресурсы у Норвегии. Кроме того, глава Белого дома раскритиковал Стармера за отказ поддержать США в войне против Ирана.

«Это был не Уинстон Черчилль», — заключил американский президент.

Накануне Стармер объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Лейбористской партии. В обращении на Даунинг-стрит он заявил, что «с достоинством» принимает мнение своей фракции. Стармер сообщил, что уже проинформировал о своем решении короля Карла III.

Трамп до официального объявления выразил уверенность в отставке британского премьера и пожелал ему всего наилучшего. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не ожидает изменений в политике Великобритании в отношении России после ухода Стармера.

Ранее главный мышелов Британии сделал неожиданное заявление о Стармере.