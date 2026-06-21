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Политика

Трамп рассказал об отставке премьера Великобритании

Трамп заявил, что Стармер уйдет в отставку
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в Truth Social выразил уверенность в том, что Кир Стармер подаст в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

По мнению американского лидера, Стармер потерпел неудачу по двум важным направлениям — иммиграции и энергетике. Чтобы изменить ситуацию в последней сфере президент США предложил открыть Северное море для добычи нефти.

«Желаю ему добра!», — написал Трамп.

До этого сообщалось, что сразу четыре министра, включая глав МИД и МВД, попросили Стармера уйти в отставку.

По данным The Telegraph, союзники британского премьера считают, что он готов покинуть пост после того, как «в выходные дни его поддержка резко упала». Высокопоставленный правительственный чиновник рассказал газете, что Стармер, «оказавшийся в сложном положении», осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие».

На этом фоне близкий к политику источник заявил Sky News, что глава правительства еще не принял решение по поводу своих дальнейших действий. Как утверждается, есть те, кто хотят, чтобы он продолжал бороться и не оставлял должность.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев рассказал, какое историческое наследие оставит Стармер.

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