«Ситуация складывается хорошо»: Трамп высказался о судоходстве в Ормузе

Президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ормузским проливом «складывается у США хорошо».

«Пролив полностью открыт», — сказал политик.

Он добавил, что в воскресенье, 21 июня, через Ормуз прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо.

Накануне Трамп призвал Иран немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане прекратить создавать проблемы. В противном случае лидер США пригрозил «очень сильно ударить» по Исламской Республике.

Пост политик опубликовал во время технических переговоров США и Ирана в Швейцарии, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. После этого СМИ сообщили, что иранская делегация из протеста против угроз американского лидера покинула место переговоров. Однако вскоре выяснилось, что контакты сторон продолжились неофициально через посредников.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.