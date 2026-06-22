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Политика

Европу предупредили о риске чрезмерной зависимости от американского газа

Bloomberg: Европа становится слишком зависимой от американского газа
Virginia Mayo/AP

Европа становится слишком зависимой от поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в своей колонке написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По словам автора, после начала конфликта на Украине Европа увеличила свою зависимость от американского сжиженного природного газа, и теперь ЕС потребляет больше американского СПГ, чем когда-либо.

«С начала года Европа получает около 59% своего СПГ из США, достигнув пика в 64% в апреле, когда закрытие Ормузского пролива лишило ее поставок из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Дальнейший рост, вероятно, произойдет позже в этом году, поскольку Европе необходим американский газ для заполнения своих резервуаров перед зимой», — отметил он.

Блас написал, что «за закрытыми дверями» европейские чиновники высказывают обеспокоенность по поводу американского СПГ. И среди последствий такой зависимости может быть то, что Вашингтон получит «дипломатический рычаг» на переговорах с Брюсселем.

По мнению Бласа, Европе следует сократить долю американского СПГ до «более безопасных уровней», то есть как минимум до 50%. Если же Европа не будет «осторожна», то она может оказаться зависимой от США «более чем на 75% в плане поставок СПГ».

В конце января Bloomberg писал, что в Европе растет беспокойство из-за зависимости от СПГ из США. Агентство сообщало, что ЕС рассматривает возможность увеличения поставок энергоносителей из Канады, Катара и стран Северной Африки.

В июне словацкая государственная энергетическая компания SPP сообщила, что отказ европейских стран от поставок российского газа только создаст зависимость от СПГ и не приведет к диверсификации.

В мае РИА Новости со ссылкой на данные Евростата писало, что ЕС в марте почти вдвое нарастил закупки российского СПГ.

Ранее в ЕС начала действовать часть ограничений на импорт российского газа.

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