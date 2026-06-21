В стране Евросоюза сделали необычное заявление по поводу российского газа

Отказ стран Евросоюза от поставок газа из РФ только создаст зависимость от сжиженного природного газа (СПГ) и не приведет к диверсификации. Об этом заявила словацкая государственная энергетическая компания SPP в интервью РИА Новости.

«В связи с запретом на поставки газа из России на протяжении долгого времени мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это создание зависимости от другого источника», — отметили в компании.

Указывается, что этот подход провоцирует дополнительные риски в вопросе ценообразования, так как сжиженный природный газ чаще покупают те государства, которые готовы платить больше.

До этого сообщалось, что Великобритания введет новый пакет санкций против России, в который впервые войдут суда, перевозящие российский сжиженный природный газ. Новые меры также затронут «теневой флот» и финансовые сети, которые, по версии Лондона, используются для обхода западных ограничений.

Ранее ЕК предложила запретить продажу России СПГ-танкеров.