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Политика

Германия перебросила войска к границе с Белоруссией

Bild: Германия перебросила почти 5 тысяч солдат на границу с Белоруссией
Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Германия направила на границу с Белоруссией почти 5 тыс. военных для защиты восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, сейчас в Литве уже находится 1,8 тысячи немецких солдат, которые проходят учения в 20 километрах от белорусской границы. К концу 2027 года планируется разместить в Литве два немецких батальона на постоянной основе.

«Можно предположить, что Германия и Литва обязательно завершат передислокацию к концу 2027 года, если не раньше, и бригада будет полностью оснащена и готова к развертыванию», — заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По его словам, переброска в страну немецких войск опережает график. Каунас отметил, что бригада «чрезвычайно важна» для восточного фланга НАТО, для безопасности Литвы и всей территории альянса.

При этом в бундесвере отметили, что не исключают возможности принудительного привлечения солдат в бригаду. Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг подчеркнул, что главная цель немецкой армии — «достижение полной оперативной готовности Литовской бригады» в 2027 году. Для этого немцы намерены «придерживаться руководящего принципа добровольной службы» и дополнять его «обязательными мерами» там, где это нужно.

В конце 2023 года министры обороны Литвы и Германии согласовали развертывание немецкой бригады в прибалтийской республике к 2027 году. В мае 2025 года СМИ сообщили, что Германия направила свои войска в Литву. Spiegel писал, что в ФРГ недостаточно добровольцев для службы в Литве.

В феврале председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп отметил, что если в немецкой армии будет недостаточно добровольцев для службы в Литве, то укомплектовать бригаду можно будет принудительно.

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