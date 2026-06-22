В Госдуме предостерегли Зеленского от нападения на Белоруссию

Россия может дать жесткий ответ на потенциальное нападение Украины на Белоруссию. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия являются Союзным государством, и в 2021 году была утверждена общая обновленная доктрина для обеих стран. В ней зафиксированы принципы обороны и взгляды на обеспечение безопасности, указал депутат.

Толмачев призвал президента Владимира Зеленского «все очень тщательно взвесить», так как реакция Москвы и Минска на внешние вызовы регулируется «совместными задачами по обороне».

«Ответ на попытку агрессии будет жестким, юридически обоснованным — Россия вправе реализовать свою военную доктрину», — подчеркнул Толмачев.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает белорусскому лидеру Александру Лукашенко неделю, чтобы тот отвел от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины. Зеленский предупредил, что если Минск не отведет данную технику, это сделают украинские войска.

Ранее Зеленского предупредили, чем обернутся попытки втянуть Белоруссию в конфликт.