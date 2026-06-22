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Политика

Эксперт оценил последствия отставки Стармера для Великобритании

Йылмаз: отставка Стармера ударит по позициям Великобритании в НАТО

Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку может ударь по позиции Лондона в НАТО. Об этом РИА Новости рассказал глава турецкого Центра по изучению Европы Энвер Демирель Йылмаз.

«Отставка Стармера показывает, что Великобритания переживает серьезный политический кризис. Это не рядовое кадровое решение, а признак более глубоких проблем в системе управления и партийной структуре страны», — сказал он.

По мнению Йылмаза, последствия отставки Стармера могут выйти за рамки внутренней политики страны, поскольку Великобритания является одной из ведущих военных держав НАТО наряду с США, Францией и Германией.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Выступая перед сотрудниками и сторонниками, политик заявил, что избрание премьером два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее глава РФПИ назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны.

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