Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Польше объяснили, почему отобрали Белого орла у Зеленского, но не у Муссолини и Шрёдера

В Польше ответили на упреки о наличии ордена Белого орла у Муссолини и Шрёдера
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на упреки в том, что орден Белого орла, который отобрали у Владимира Зеленского, есть у диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

Она объяснила, что Муссолини уже нет в живых, а Шрёдер не совершал действий, оскорблявших польскую нацию.

«Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение Бундесвера не назвали в честь «героев СС», – подчеркнула Енджак .

Она также указала на то, что Зеленского не беспокоило наличие ордена Белого орла у этих фигур, когда он получил награду. Кроме того, он «добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой», написала министр.

По ее словам, «украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины».

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!