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Политика

В РФ рассказали, что Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером

Дмитриев: Мерц может покинуть пост вслед за Стармером
Liesa Johannssen/Reuters

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в своем аккаунте в соцсети X, что канцлер Германии Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Дмитриева, Мерц может стать «следующим, если не изменит свою политику».

До этого директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин рассказал, что отставка Стармера поста премьер-министра Великобритании была предрешена. Топорнин отметил, что многие в лейбористских кругах ожидали отставки Стармера осенью, однако события развивались быстрее в том числе и из-за скандалов с коррупцией и назначением близких премьера на высокие посты.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии.

Выступая перед сотрудниками и сторонниками, Стармер заявил, что избрание премьер-министром два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Он напомнил, что тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство, что, по его словам, открыло новую страницу в истории страны и дало возможность изменить жизнь миллионов британцев.

Ранее премьер Британии едва не расплакался, говоря об отставке.

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