Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей речи об отставке едва не расплакался, выражая благодарность супруге Виктории. Об этом сообщает Sky News.

«Когда я уйду с самой важной должности в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая была моей опорой и в хорошие, и в плохие времена, и быть лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и моей радостью», — сказал Стармер.

Премьер Британии дрожащим голосом также поблагодарил «всех тех друзей и коллег, которые были рядом со мной последние шесть лет, за их невероятную преданность, службу и поддержку».

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Премьер сообщил, что принимает решение об уходе с пониманием и уважением. По его словам, парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Стармер заявил, что все принимавшиеся им решения были направлены на благо страны. В связи с этим он сообщил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Он также проинформировал короля Карла III о своем решении.

Ранее спецпредставитель Путина назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны.