В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

Катар и Пакистан заявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

Первый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном при участии посредников завершился в Швейцарии. Об этом сообщает министерство иностранных дел Катара.

В совместном заявлении Катара и Пакистана говорится, что в швейцарском Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Ирана и США, а также выступающих в качестве посредников эмирата Катар и Исламской Республики Пакистан.

Отмечается, что переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут «обнадеживающий прогресс», создан механизм для дальнейших технических переговоров.

22 июня сообщалось, что США заявили о прогрессе на переговорах по открытию Ормузского пролива.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.