Мелони ответила на заявления Трампа о ее рейтинге

Мелони посоветовала Трампу следить за своим рейтингом, а не за итальянской политикой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посоветовала президенту США Дональду Трампу следить за своим рейтингом, а не за итальянской политикой. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

До этого Трамп заявил, что Мелони не удастся снова подружиться с США ради улучшения своих рейтингов.

«Президент Трамп, эти постоянные и ничем не мотивированные нападки лишены смысла. Что же касается моей популярности в Италии, то дружба с вами явно не идет ей на пользу», — написала Мелони.

Премьер Италии также ответила на претензии Трампа из-за недопуска американских самолетов на базы в Италии во время операции против Ирана. Мелони заявила, что использование баз регулируется действующими соглашениями, которые Рим всегда соблюдал.

Между Вашингтоном и Римом возник скандал после того, как Трамп заявил о просьбе Мелони сфотографироваться с ним.

В интервью итальянскому телеканалу La7 американский лидер сказал, что премьер Италии якобы «умоляла» президента сделать совместное фото. По словам главы Белого дома, он бы не согласился, но ему «было ее жаль».

Мелони в социальной сети X отметила, что ни она, ни Италия «никогда никого ни о чем не просят». Также премьер выразила недоумение неуважительным отношением Трампа к своим союзникам.

Ранее Трамп раскритиковал Мелони после слов в защиту папы Римского.